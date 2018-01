Nela: “C’e solo un calciatore giusto per il Napoli”

L’ex calciatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.



“Io penso che il campionato di quest’anno sia veramente bellissimo. Mi riferisco soprattutto alla lotta per il vertice. Napoli e Juventus sono staccate da un solo punto in classifica e spero che il duello continui così fino al termine della stagione anche se so che i napoletani preferirebbero vincere prima. Non me ne vogliano gli altri, ma un solo calciatore potrebbe fare la differenza in questo Napoli ed è Verdi. E sembra ad un passo dagli azzurri. Per il gioco di Sarri è perfetto anche più di Deulofeu che resta, tuttavia, un ottimo calciatore”.