Nella sciagurata notte del San Paolo, la nota lieta di Milik

Il centravanti polacco potrebbe rilevarsi davvero l’arma in più nella adesso più complicata lotta-scudetto.



Arek Milik è l’unico motivo per sorridere in una serata tristissima, per un risultato che potrebbe compromettere la lotta Scudetto. Il calciatore polacco ad un quarto d’ora dalla fine di Napoli-Roma è tornato in campo dopo ben 161 giorni di stop.

Per l’attaccante ben un mese in più di riposo rispetto al rientro della scorsa stagione. Milik infatti riassaggiò il campo dopo 130 giorni (entrando sul finale di Real-Napoli di Champions) e giocò una gara da titolare dopo 143 giorni (in casa della Juve in Coppa Italia). Dati che evidenziano la voglia dell’ex Ajax nel voler tornare soltanto in piena forma.

Gli azzurri adesso potranno contare in modo effettivo su di lui per il rush finale di queste 11 finali, Milik può essere davvero l’arma in più, oggi più che mai.

