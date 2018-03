Neuer vicino al rientro, ma la sua carriera potrebbe essere a rischio

Il portiere della Germania e del Bayern Monaco, Manuel Neuer, è vicino al rientro dopo un lunghissimo periodo di stop

Il portiere bavarese infatti non gioca dallo scorso 16 settembre 2017(189 giorni fa) e da marzo 2017 ha giocato soltanto 7 volte.

Sono stati 369 giorni da incubo per il portierone tedesco, ma alla fine del tunnel inizia ad intravedersi uno spiraglio di luce.

Neuer infatti a breve dovrebbe tornare ad allenarsi con il Bayern e magari mettere qualche partita nelle gambe in vista del mondiale che si avvicina.

Il tedesco però non nasconde però il suo timore per il suo futuro in un’intervista al canale ufficiale del Bayern Monaco: “Adesso è molto importante che al piede non accada più nulla, perché altrimenti potrebbe essere a rischio la mia carriera. Serve massima attenzione”

