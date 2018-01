Nicchi: ” I risultati del Var dopo 5 mesi sono incredibili”

Dai microfoni di Radio Sportiva il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi parla dell’ausilio tecnologico che tanto sta facendo discutere.

“I risultati dopo 5 mesi sono incredibili, per certi i versi inaspettati. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, stiamo lavorando al perfezionamento del mezzo tecnologico che a detta di tutti funziona. Adesso è arrivato il momento di parlarne di meno, abbiamo spiegato agli allenatori in modo dettagliato su cosa c’è ancora da lavorare: la Var ci permette di parlare di calcio con serenità e trasparenza. Chi non ha digerito ancora la Var la digerirà, ne prenderà atto: indietro non si torna – sottolinea , questo è certo, perchè ormai l’International Board ha intrapreso questa strada”.