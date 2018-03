Nicchi: “Soddisfatto del Var, c’è e non si torna dietro”

Nonostante la presenza del Var le polemiche non mancano a Nicchi non è d’accordo.

Marcello Nicchi, presidente presidente dell’AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento “Siamo il calcio”, programma della FIGC per celebrare i 120 anni della sua fondazione: “Le polemiche vengono fuori perché tutte le domeniche si giocano 11.000 partite, se non si giocasse a calcio non ci sarebbero né polemiche né discussioni. Noi, invece delle polemiche, ci preoccupiamo di fare le cose nella migliore maniera possibile, migliorando tutto quello che è possibile migliorare. Poi ognuno fa le sue valutazioni.

Io sono molto soddisfatto del Var: come ho sempre detto, il Var è una cosa che c’è e non si torna indietro. Dovrà essere migliorato, noi lavoriamo tutti i giorni per migliorarlo: ovviamente non sarà possibile azzerare tutto, ma arrivare molto vicini alla perfezione sì.

E’ il primo anno, un anno sperimentale ed importante perchè abbiamo lavorato e continuiamo a lavorarci, ma credo che dopo cinque mesi i risultati siano buoni. E’ vero che ci sono gli errori, ma andiamo a vedere anche quanti errori non sono stati più fatti.

Lazio? Non sono argomenti di mia competenza, ci penserà chi di dovere”.

