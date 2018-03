Nicchi: “VAR sta funzionando bene, ci prendono ad esempio. Modifiche a fine stagione”

Marcello Nicchi, presidente dell’AIC (Associazione Italiana Arbitri) ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

“Astori? E’ stata una giornata drammatica, purtroppo la vita è fatta di queste amarezze e bisogna andare avanti, stando vicini alla famiglia.

Il VAR sta andando molto bene, è uno strumento importante che porta benefici ma è migliorabile perché c’è da pochi mesi. I risultati ci vengono riconosciuti da tutto il mondo ed andrà avanti. Ci prendono come esempio a livello europeo. Noi abbiamo l’obbligo di seguire il protocollo che è rigido e complicato. A fine stagione probabilmente verrà aggiustato. Si dovrà migliorare, ma quelli che vengono spesso classificati come errori non sono tali ed il VAR non può intervenire. In tanti casi però è stato di grande supporto.

A noi non sfugge niente, tutte le gare vengono riviste e ci sono le relazioni e vengono mandate ad un centro studi di una università svizzera per analizzare tutto e capire l’interpretazione giusta del protocollo. Si migliora, compresi gli operatori, perché gli arbitri decidono, è vero, ma lo fanno in base alle immagini che gli vengono proposte. L’Uefa ha Europa League e Champions, ma se un paese non ha il VAR non puoi in due giorni andare lì e fare la strumentazione. E’ questa la differenza”.

