Nicolodi: “Per il Lipsia sarà una finale, tenete d’occhio Bruma”

Pietro Nicolodi, giornalista di Sky ed esperto di Bundesliga, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Lipsia realtà molto interessante, con un potere economico importante. Il primo anno è stato sensazionale, il secondo un po’ meno ma comunque molto positivo. Ci sono tanti giovani interessanti, quello più divertente è Bruma, elettrizzante, velocità incredibile, ancora discontinuo ma mi piace molto vederlo giocare.

Giocherà contro il Napoli come se fosse una finale. Ci tengono tanto a fare bella figura, vengono anche loro dalla Champions dopo un bel girone in cui potevano passare il turno. Giocano un po’ meno bene rispetto all’anno scorso ma vengono da una serie di vittorie senza subire gol. Giocheranno al massimo.

Il reparto arretrato non è molto sicuro, i due centrali non sono all’altezza dei principali reparti d’Europa. Quindi non giocheranno a chiudersi, ma per vincere. Se il Napoli giocherà al 100%, con i titolari, non penso avrà troppi problemi a passare il turno. Capisco che il pensiero in questo momento sia altrove, c’è anche la situazione infortunati da valutare”.

