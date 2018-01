No dell’Atalanta al Bologna per Orsolini, eventuale erede di Verdi

I rossoblu avevano visto nel calciatore bergamasco il sostituto dell’esterno seguito dal Napoli.

Riccardo Orsolini piace al Bologna che cerca un sostituto per Simone Verdi, nel caso in cui vada a buon fine la trattativa per la cessione dell’esterno al Napoli. Ma l’Atalanta non ha intenzione di lasciar partire il talento dell’Under 21 che pure ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione. “Non partirà – ha detto Percassi -, crediamo molto in lui. Ha un grande potenziale e anche in questo caso la Juventus ha visto giusto. Attriti per il caso Spinazzola? Non è vero: è stata una vicenda più mediatica che reale perché il nostro confronto è sempre stato franco e sincero. E a Spinazzola ha fatto molto bene stare qui: tornerà alla Juve da ‘giocatore da Juve’ mentre quando è arrivato era ‘solo’ un giocatore della Juve“.

Fonte: premiumsporthd