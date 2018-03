Nobilini: “Idea Reina nata perché con Raiola non sai mai come va a finire”

Simone Nobilini, giornalista di MilanNews.it, è intervenuto a Radio Punto Zero parlando di Reina.

Queste le sue parole: “Con Gattuso è cambiato tutto, ma allo Stadium pochissimo hanno vinto e la Juve è reduce da un pareggio che non ha fatto piacere. Obiettivamente sarà dura, ma il Milan può giocarsi le sue carte.

L’idea Reina è nata perché con Raiola non si può mai sapere come andrà a finire. Donnarumma può andar via e il Milan s’è cautelato con lo spagnolo, ritenuto “usato sicuro”, non più giovanissimo ma che offre grandi garanzie”.

