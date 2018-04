Nobilini: “L’assenza di Bonucci sarà pesantissima”

Simone Nobilini, giornalista di MilanNews.it, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:



“L’assenza di Bonucci sarà pesantissima contro il Napoli. Musacchio e Zapata è una coppia difensiva che s’è già vista in passato al Villarreal. Per caratteristiche, Suso sarebbe perfetto per il Napoli. Nel suo contratto esiste una clausola di circa 40 milioni, dunque se e quando il Milan vorrà far cassa l’indiziato numero uno a partire sarà proprio lo spagnolo”.

