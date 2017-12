Non segna ma fa segnare, Mertens c’è

Ancora difficoltà sotto porta ma decisivo nell’assistere i compagni, Dries Mertens.

Sono ancora 10 le reti in campionato di Dries Mertens, il digiuno dura effettivamente da un po’ di tempo e il giocatore sembrava aver perso la solita brillantezza che lo contraddistingueva.

Nonostante questo momento di poca lucidità in zona gol, il belga sembra aver trovato nell’assist e nel sacrificarsi per i suoi compagni un nuovo modo per rendersi utile.

Contro la Sampdoria è stato decisivo in tutte e tre le reti portandosi a quota 6 assist in campionato e ha dimostrato che sa essere decisivo anche quando la fame di gol manca.