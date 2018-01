I numeri del Napoli prima della sosta: Callejon 4×4 come Canè e Vinicio, i 44 in fila per 2 senza resto

Esordio positivo in campionato del Napoli nel 2018. Al San Paolo sconfitto 2-0 il Verona e Napoli alla sosta da capolista.

Sono 44 i gol del Napoli in campionato. In queste prime venti gare di campionato il Napoli ha segnato 44 gol (uno in meno rispetto alle prime 20 giornate dello scorso campionato) equamente divisi con 22 segnati in casa (-5 rispetto al 2016-17) e 22 segnati in trasferta (+4 rispetto al 2016-17).

Callejon formato 4×4. Callejon ha giocato quattro volte al San Paolo contro il Verona e in tutte e quattro le gare è andato in gol. Inoltre con il gol segnato agli scaligeri Callejon è arrivato a quota 70 gol con la maglia del Napoli in tutte le competizioni raggiungendo Canè e Vinicio all’11° posto di questa speciale classifica che vede al 10° posto Savoldi con 77 gol.

Cifra tonda in Serie A per tre azzurri. Contro il Verona hanno raggiunto la presenza in serie A con la maglia del Napoli: 170 Callejon, 30 Rog e 10 Maksimovic

STATISTICHE NAPOLI-VERONA: 2-0

GOL: 2 (Koulibaly-testa, Callejon-destro);

ASSIST: 2 (1 Mario Rui, 1 Insigne);

PALI COLPITI: 2 (1 Mertens, 1 Insigne);

RIGORI CONTRO: 0;

RIGORI A FAVORE: 0;

AMMONIZIONI: 2 (1 Koulibaly, 1 Rog);

ESPULSIONI: 0;

MINUTI GIOCATI: 96 (47+49);

POSSESSO PALLA: 71,2%;

STATISTICHE STAGIONALI.

PARTITE GIOCATE: 30

VITTORIE: 21 (11 in casa – 10 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 6 (3 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 61 (14 Mertens, 10 Insigne, 8 Callejon, 6 Zielinski, 4 Jorginho, 4 Hamsik, 4 Koulibaky, 3 Allan, 2 Milik, 2 Ghoulam, 1 Rog, 1 Diawara, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 27

ASSIST: 33 (10 Mertens, 7 Insigne, 4 Ghoulam, 2 Hamsik, 2 Callejon, 2 Albiol, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Diawara, 1 Mario Rui)

PALI COLPITI: 15 (5 Insigne, 3 Zielinski, 2 Hamsik, 2 Mertens, 1 Ghoulam, 1 Ounas, 1 autotraversa-Nizza)

RIGORI A FAVORE: 9 (Realizzati: 7 – Sbagliati: 2)

RIGORI CONTRO: 4 (Realizzati: 3 – Sbagliati: 1)

AMMONIZIONI: 48 (8 Koulibaly, 6 Mertens, 4 Mario Rui (2+2 con rosso), 4 Albiol, 4 Jorginho, 3 Insigne, 3 Rog, 2 Zielinski, 2 Hysaj, 2 Reina, 2 Chiriches, 2 Maggio, 2 Diawara, 1 Allan, 1 Ghoulam, 1 Callejon, 1 Giaccherini)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo);

MINUTI GIOCATI: 2.842;

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 14 gol

MEDIE: Il Napoli, tra campionato e coppe, finora ha vinto il 70% delle partite, pareggiate il 10% e perse il 20%. La media gol segnati a partita è di 2,03 mentre la media di quelli subìti è di 0,87.

STATISTICHE CAMPIONATO.

PARTITE GIOCATE: 20

VITTORIE: 16 (7 in casa – 9 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 44 (10 Mertens, 6 Callejon, 5 Insigne, 4 Zielinski, 4 Hamsik, 4 Koulibaly, 3 Allan, 2 Ghoulam, 2 Jorginho, 1 Milik, 1 Rog, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 13

ASSIST: 24 (6 Mertens, 5 Insigne, 3 Ghoulam, 2 Callejon, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Hamsik, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Mario Rui)

PALI COLPITI: 10 (3 Zielinski, 3 Insigne, 2 Hamsik, 1 Mertens, 1 Ghoulam)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4 – Sbagliati: 1)

RIGORI CONTRO: 2 (Realizzati: 2 – Sbagliati: 0)

AMMONIZIONI: 31 (4 Jorginho, 4 Mario Rui (2 + 2 con rosso), 3 Koulibaly, 3 Albiol, 3 Mertens, 2 Zielinski, 2 Rog, 2 Hysaj, 1 Reina, 1 Chiriches, 1 Ghoulam, 1 Insigne, 1 Giaccherini, 1 Allan, 1 Callejon, 1 Diawara)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo)

MINUTI GIOCATI: 1.896

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 10 gol

MEDIE: Il Napoli in campionato finora ha vinto il 80% delle partite, pareggiate lo 15% e perse il 5%. La media gol segnati a partita è di 2,2 mentre la media di quelli subìti è di 0,65.

STATISTICHE CHAMPIONS LEAGUE.

PARTITE GIOCATE: 8

VITTORIE: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 4 (1 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 15 (4 Insigne, 3 Mertens, 2 Jorginho, 2 Callejon, 2 Zielinski, 1 Milik, 1 Diawara)

GOL SUBITI: 11

ASSIST: 7 (3 Mertens, 1 Insigne, 1 Hamsik, 1 Ghoulam, 1 Albiol)

PALI COLPITI: 4 (2 Insigne, 1 Mertens, 1 autotraversa Nizza)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4/Jorginho, Milik, Diawara. Jorginho – Sbagliati: 1/Mertens)

RIGORI CONTRO: 1 (Feyenoord-parato da Reina)

AMMONIZIONI: 15 (4 Koulibaly, 3 Mertens, 2 Insigne, 2 Maggio, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Reina, 1 Chiriches)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 758

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne con 4 gol;

MEDIE: Il Napoli ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1,87 mentre di quelli subìti è di 1,37 a partita.

STATISTICHE COPPA ITALIA.

PARTITE GIOCATE: 2

VITTORIE: 1 (1 in casa)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 2 (1 Insigne, 1 Mertens)

GOL SUBITI: 2

ASSIST: 2 (1 Mertens, 1 Insigne)

PALI COLPITI: 1 (1 Ounas)

RIGORI A FAVORE: 0

RIGORI CONTRO: 0

AMMONIZIONI: 2 (1 Koulibaly, 1 Rog)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 188

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne e Mertens 1 gol

MEDIE: Il Napoli ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1 mentre di quelli subìti è di 1 a partita.

