Il gioco del Napoli è fatto di molto fraseggio spesso nello stretto.

In Serie A il Napoli, oltre ad essere primo in classifica ha anche un primato: i primi 5 giocatori per numeri di passaggi sono tutti azzurri.

La classifica è comandata da Jorginho con 2294 passaggi. Segue Koulibaly con 2260, terzo posto per Hamsik con 1988 passaggi. Quarto Albiol con 1729, quinto Insigne con 1701 passaggi.

