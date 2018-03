Con la vittoria della Carabao Cup(coppa di lega inglese) Pep Guardiola conquista il suo ventiduesimo titolo in carriera, il primo in in Inghilterra

Numeri pazzeschi quelli di Pep Guardiola, 22 trofei conquistati nella sua carriera da allenatore di prime squadre.

22 titoli in sole 9 stagioni per un totale di 507 partite.

Praticamente Pep vince un titolo ogni 23 partite, media che migliorerà dopo la vittoria della Premier League.

