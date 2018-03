Numeri straordinari, Napoli macina-avversari e statistiche

Gli azzurri dopo 26 giornate hanno inanellato una serie di dati impressionanti in Serie A.



Primi in classifica in 24 turni su 26, ben 17 le giornate in cui il Napoli è stato in cima da solo. Statistiche che scalano le cime della storia del club quelle di quest’anno, il Napoli fra l’altro è da 10 turni consecutivi nuovamente “capolista solitaria” della Serie A.

Un dato che è fortificato da una difesa impenetrabile come non mai quest’anno (15 gol subiti), la migliore del campionato (a pari merito con la Juve che però ha una gara in meno) e che in ben 14 gare ha contribuito a non prendere nessun gol.

Dati totali non da meno: 26 partite con ben 22 vittorie, 3 pareggi e soltanto 1 sconfitta (purtroppo proprio contro la Juventus). Curiosità extra-record “personali”, con il gol di stasera Marek Hamšík ha siglato la rete numero 700 dell’attuale campionato di Serie A.

2️⃣4️⃣ giornate primi in classifica su 2️⃣6️⃣ partite 👍

1️⃣7️⃣ le giornate in cui siamo stati primi da soli: è così nelle ultime 1️⃣0️⃣ partite 👏 ⚽️ #CagliariNapoli 0-5

🇮🇹 #SerieATIM

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EE2WyYBVaL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 26 febbraio 2018

