Nuovo patto nello spogliatoio azzurro: vincerle tutte per provare l’impresa

Il Napoli crede ancora allo scudetto e ci sarebbe stato un nuovo patto nello spogliatoio azzurro, lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport

“Con i due punti lasciati contro il Sassuolo, le possibilità di vincere lo scudetto sono calate parecchio. Ma Napoli vuole crederci ancora, non ha nessuna intenzione di mollare quando alla fine del campionato mancano ancora otto giornate.

Nello spogliatoio azzurro – si legge ancora – è nato un altro mini patto, stavolta Sarri e i suoi hanno stilato una nuova tabella: conquistare 24 punti, il che significherebbe vincerle tutte, comprese quelle di San Siro, contro il Milan, e dell’Allianz Stadium, contro la Juventus. E’ tempo d’imprese, per il Napoli, per chi non l’avesse ancora capito”.

