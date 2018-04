Oddo preoccupato: “L’Udinese ha paura, le sto provando tutte”

Massimo Oddo, tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara, ed è apparso molto preoccupato per la sua squadra.

Queste le sue parole: “Questa squadra non ha qualità di palleggio poichè ha tanti giocatori fisici. Il problema però è mentale, quando la partita si mette bene bisognerebbe giocare sulle palle sporche, ma non riusciamo più a farlo per paura, questa squadra ha paura di vincere, di pareggiare e di perdere.

La squadra non è più concentrata, nonostante buoni allenamenti. Le sto provando tutte, il bastone, la carota, l’incitamento, il supporto, ma in partita non si riesce ad esprimere ciò che prepariamo tutta la settimana. L’unica medicina è un risultato positivo.

Puoi marcare ad uomo a zona ma se non sei concentrato, il goal puoi prenderlo in qualsiasi modo. Per noi con il Crotone una vittoria sarebbe oro colato per raggiungere la salvezza. Questa è una squadra che se sta bene mentalmente può vincere contro tutti, come contro l’Inter, bisogna considerare tutte le partite come se fossero finali, concentrandoci partita dopo partita, considerando il Crotone come il Napoli”.

A cura di Stefano Esposito

