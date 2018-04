Oggi avvenne, 51 anni fa una bella vittoria del Napoli sul Mantova

Il giorno 9 aprile il Napoli ha giocato dieci partite, otto in Serie A e due in Serie B, ottenendo quattro vittorie e quattro pareggi, con due sconfitte.



Ricordiamo l’1-0 al Mantova nella decima di ritorno della Serie A 1966/67. Questa fu la formazione schierata dal mister Bruno Pesaola: Bandoni; Nardin, Micelli; Ronzon, Panzanato, Bianchi; Canè, Juliano, Orlando, Altafini, Bean.

Il gol: 44′ Bianchi

Dopo ventisei giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Inter e Juventus. Proprio alla fine del torneo però gli azzurri furono scavalcati dal Bologna chiudendo, dunque, al quarto posto. Lo scudetto andò alla Juventus.

Il gol che decise il successo sul Mantova porta la firma di Ottavio Bianchi che, da calciatore, vanta 146 presenze e 20 gol in maglia azzurra: 14 reti in 109 presenze in serie A, 2 nelle 18 di coppa Italia e 4 nelle 19 in Europa.

