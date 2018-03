Oggi avvenne-Doppietta di Canè contro il Venezia

Il giorno 5 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, otto in serie A, due in serie B, una in serie C1 ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie e due pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 4-0 al Venezia nella sesta di ritorno della serie A-1966/67

Questa è la formazione schierata da Bruno Pesaola:

Bandoni; Nardin, Micelli; Ronzon, Panzanato, Bianchi; Canè, Juliano, Altafini, Sivori, Orlando

I gol: 19′ Bianchi, 32′ Canè, 40′ Juliano, 47′ Canè

Il Napoli concluse quel 1966/67 al quarto posto alle spalle di Juventus, Inter e Bologna.

Al Venezia una doppietta di Faustinho Canè. Il brasiliano ha segnato 70 gol in maglia azzurra ed occupa il decimo posto tra i bomber della storia del Napoli. 70 reti in 253 partite: 56 in 217 in campionato, 4 in 19 in coppa Italia e 10 nelle 17 presenze in Europa.

Fonte: SSC Napoli

Comments

comments