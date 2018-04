Oggi avvenne-il goal di Bruscolotti contro il Bologna

Il giorno 4 aprile il Napoli ha giocato dieci partite, sei in serie A, due in serie B e due in coppa Italia, ottenendo sei vittorie e tre pareggi, con una sola sconfitta.

Ricordiamo il 2-0 al Bologna nella decima di ritorno della serie A-1981/82

Questa è la formazione schierata da Rino Marchesi:

Castellini; Bruscolotti, Marino; Guidetti, Krol, Ferrario; Damiani (80′ Palanca), Vinazzani, Musella, Criscimanni (77′ Benedetti), Pellegrini

I gol: 44′ Bruscolotti, 52′ Fabbri (autogol)

Dopo ventiquattro giornate il Napoli era quarto in classifica alle spalle di Juventus, Fiorentina ed Inter. Una posizione che gli azzurri seppero mantenere fino a fine stagione.

Il gol che aprì le marcature nel 2-0 al Bologna porta la firma di Giuseppe Bruscolotti che, con le sue 511 partite in maglia azzurra, occupa il primo posto nella classifica delle presenze della storia del Napoli. Il difensore ha segnato 11 gol, 9 in serie A e 2 in Europa.

