Oggi avvenne-Il Napoli di Mondonico batte il Bari

Il giorno 14 aprile il Napoli ha giocato sedici partite, tredici in serie A, due in serie B ed una in Mitropa Cup, ottenendo nove vittorie e tre pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a Bari nella nona di ritorno della serie A-2000/01

Questa è la formazione schierata da Emiliano Mondonico:

Fontana (45′ Mancini), Baldini, Quiroga, Bocchetti, Baccin, Pecchia, Matuzalem, Magoni (83′ Jankulovski), Pineda, Amauri (69′ Moriero), Amoruso

I gol: 88′ Jankulovski

Dopo venticinque giornate il Napoli era terzultimo in classifica alla pari del Verona e davanti a Reggina e Bari. A fine torneo arrivò la retrocessione in serie B.

Il gol che decise in extremis il successo sul Bari porta la firma di Marek Jankulovski che segnò pochi minuti dopo essere subentrato. Il ceco vanta 9 gol nelle sue 53 presenze in maglia azzurra: 8 in 51 partite di campionato ed uno nelle due di coppa Italia

Comments

comments