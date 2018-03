Oggi avvenne, Juliano stende il Brescia

Il giorno 22 marzo il Napoli ha giocato tredici partite, dodici in serie A ed una in serie B, ottenendo una sola vittoria e sei pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 a Brescia nella decima di ritorno della serie A-1969/70

Questa è la formazione schierata da Giuseppe Chiappella:

Zoff; Nardin, Pogliana; Zurlini, Vianello, Bianchi; Improta, Juliano, Manservisi, Montefusco, Barison

I gol: 14′ Bianchi, 63′ Turchetto, 71′ Juliano

Dopo ventiquattro giornate il Napoli era sesto in classifica a 9 punti dalla capolista Cagliari che vinse il suo unico, storico scudetto. A fine torneo gli azzurri chiusero al sesto posto.

Il gol che regalò la vittoria a Brescia porta la firma di Antonio Juliano. “Totonno” è il secondo azzurro di sempre alle spalle soltanto di Bruscolotti. Per Juliano 38 ol nelle sue 505 presenze in maglia azzurra: 26 in 394 di campionato, 10 nelle 72 di coppa Italia e 2 nelle 39 in Europa.

Fonte: sscnapoli.it

Comments

comments