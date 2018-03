Oggi-avvenne: la doppietta di Lavezzi contro la Fiorentina

Il giorno 19 marzo il Napoli ha giocato sedici partite, undici in serie A, due in serie B, una in serie C1, una in coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo cinque vittorie e cinque pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 alla Fiorentina nella decima di ritorno della serie A-2007/08

Questa è la formazione schierata da Edy Reja:

Gianello, Santacroce, Cannavaro, Domizzi, Mannini, Blasi, Gargano, Hamsik (80′ Pazienza), Savini, Calaiò (68′ Sosa), Lavezzi (89′ Bogliacino)

I gol: 23′ e 31′ Lavezzi

Dopo ventotto giornate il Napoli era dodicesimo in classifica a trentaquattro punti dalla capolista Inter. A fine torneo gli azzurri, chiusero all’undicesimo posto.

La doppietta alla Fiorentina porta la firma di Ezequiel Lavezzi. Il Pocho è il tredicesimo bomber della storia del Napoli. Ha segnato 48 gol in 188 partite: 38 in 156 di serie A, 5 nelle 12 di coppa Italia e 5 nelle 20 in Europa.

Fonte: SSC Napoli

Comments

comments