Oggi avvenne, la goleada al Wolfsburg

Tra le gare giocate dal Napoli, in data 16 aprile, c’è anche un quarto di finale di Europa League contro il Wolfsburg.

Il giorno 16 aprile il Napoli ha giocato nove partite, sette in serie A, una in serie B ed una in Europa League, ottenendo due vittorie e quattro pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 4-1 al Wolfsburg nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League-2014/15

Questa è la formazione schierata da Rafael Benitez:

Andujar, Maggio, Britos, Albiol, Ghoulam, Inler, David Lopez, Callejon, Hamsik (75′ Gabbiadini), Mertens (60′ Insigne), Higuain (86′ Henrique)

I gol: 15′ Higuain, 23′ e 64′ Hamsik, 77′ Gabbiadini, 80′ Bendtner

Dopo il rotondo 4-1 in Germania al Napoli è bastato il 2-2 al San Paolo per passare il turno. In semifinale, poi, il doppio confronto con il Dnipro e l’eliminazione ad un passo dalla finale di Varsavia.