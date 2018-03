Oggi avvenne, la pirotecnica vittoria a Catania nel segno di Henrique

Il giorno 26 marzo il Napoli ha giocato nove partite, cinque in serie A, due in serie B e due in serie C1, ottenendo cinque vittorie e quattro pareggi senza mai perdere. Ricordiamo il 4-2 a Catania nell’undicesima di ritorno della serie A-2013/14.

Questa è la formazione schierata da Rafael Benitez:

Reina, Henrique (59′ Albiol), Fernandez, Britos, Reveillere, Dzemaili, Jorginho, Callejon, Hamsik (65′ Radosevic), Insigne, Zapata (79′ Higuain)

I gol: 16′ Zapata, 25′ Callejon, 40′ Henrique, 43′ Zapata, 52′ Monzon, 75′ Gyomber

Dopo ventinove giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Juventus e Roma. A fine torneo gli azzurri hanno conquistato il terzo posto e la qualificazione ai playoff di Champions League.

Uno dei quattro gol segnati dal Napoli nel primo tempo di quel 4-2 di Catania porta la firma di Henrique che ha segnato due gol, uno in serie A ed uno in coppa Italia, nelle sue 37 partite giocate in maglia azzurra.

Fonte: sscnapoli.it

