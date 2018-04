Oggi avvenne, la storica vittoria sul Bayern Monaco

Il giorno 5 aprile il Napoli ha giocato dodici partite, nove in serie A, due in serie B ed una in coppa Uefa, ottenendo cinque vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 al Bayern Monaco nell’andata della semifinale della coppa Uefa-1988/89

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Giuliani; Ferrara, Francini; Corradini, Alemao, Renica; Fusi, de Napoli, careca, Maradona (80′ Carannante), Carnevale

I gol: 40′ Careca, 59′ Carnevale

Dopo il 2-0 all’andata il Napoli seppe pareggiare per 2-2 il ritorno in Germania e conquistare così l’accesso alla finale contro lo Stoccarda.

Questo il cammino di quella trionfale edizione della coppa Uefa: 1-0 ed 1-1 con il Paok, 1-1 e 2-0 con il Lokomotiv Lipsia, 1-0 e 0-0 con il Bordeaux, 0-2 e 3-0 (dopo i supplementari) con la Juventus, 2-0 e 2-2 con il Bayern Monaco e 2-1 e 3-3 con lo Stoccarda.

Fonte: sscnapoli.it

Comments

comments