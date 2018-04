Oggi avvenne, la vittoria sulla Samp nel segno di Carbone

Il giorno 2 aprile il Napoli ha giocato dieci partite, sette in serie A, una in serie B, una in serie C1 ed una in coppa Italia, ottenendo quattro vittorie ed un pareggio, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 alla Sampdoria nell’ottava di ritorno della serie A-1994/95

Questa è la formazione schierata da Vujadin Boskov: Taglialatela; Matrecano, Tarantino; Pari, Cannavaro, Cruz; Buso (83′ Lerda), Bordin, Agostini, Carbone, Pecchia

I gol: 32′ Carbone, 43′ Agostini

Dopo ventiquattro giornate il Napoli era undicesimo in classifica. Boskov, che era subentrato a Guerini, chiuse il torneo al settimo posto.

Il gol che aprì le marcature nel 2-0 alla Samp porta la firma di Benny Carbone che vanta 10 gol nelle sue 39 partite in maglia azzurra: 4 nelle 29 di serie A, 3 nelle 6 di coppa Italia e 3 nelle 4 in Europa.

Fonte: sscnapoli.it

