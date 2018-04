Oggi avvenne-un goal di Renica contro il Bari

Il giorno 6 aprile il Napoli ha giocato quindici partite, dodici in serie A, una in serie B, una in coppa Italia ed una in coppa delle Coppe, ottenendo sette vittorie e due pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 al Bari nella dodicesima di ritorno della serie A-1985/86

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Garella; Bruscolotti (87′ Marino), Filardi; Bagni, Ferrario, Renica; Bertoni, Pecci, Giordano (76′ Caffarelli), Maradona, Celestini

I gol: 50′ Renica

Dopo ventisei giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle della Juventus e della Roma. Un piazzamento che gli azzurri seppero confermare anche a fine stagione.

Il gol che decise il successo sul Bari di “Maciste” Bolchi porta la firma di Sandro Renica che vanta 16 gol nelle sue 194 partite in maglia azzurra. Per il libero 10 reti nelle 136 presenze in serie A, 5 nelle 39 di coppa Italia ed una nelle 19 partite in Europa.

