Oggi avvenne-Napoli-Chelsea 3-1

Il giorno 21 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, cinque in serie A, quattro in serie B, una in Champions League ed una in Europa League, ottenendo sette vittorie e due pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 al Chelsea nell’andata degli ottavi di finale della Champions League-2011/12

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri:

De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Inler, Gargano, Zuniga, Hamsik (82′ Pandev), Lavezzi (74′ Dzemaili), Cavani

I gol: 27′ Mata, 38′ Lavezzi, 47′ pt Cavani, 65′ Lavezzi

Dopo aver superato il girone eliminatorio, il Napoli è stato eliminato dal Chelsea negli ottavi di finale della Champions-2011/12: 3-1 al San Paolo, ma 1-4, dopo i supplementari, a Londra.

Ezequeil Lavezzi, autore di una doppietta agli inglesi, è il tredicesimo bomber della storia del Napoli. Il Pocho ha segnato 48 gol in 188 partite in maglia azzurra: 38 in 156 presenze in serie A, 5 in 12 in coppa Italia e 5 nelle 20 in Europa.

Fonte: SSC Napoli

