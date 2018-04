Il giorno 11 aprile il Napoli ha giocato nove partite, sei in serie A, due in serie B ed una in serie C1, ottenendo due vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 all’Inter nell’undicesima di ritorno della serie A-1975/76

Questa è la formazione schierata da Luis Vinicio:

Carmignani; La Palma, Pogliana; Burgnich, Vavassori, Orlandini; Massa, Esposito, Savoldi, Boccolini, Braglia

I gol: 5′ Pogliana, 15′ Savoldi (rig), 16′ Esposito (aut), 20′ Massa

Fonte: SSC Napoli

