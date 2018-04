Oggi avvenne: Napoli-Lazio 3-0

Il giorno 18 aprile il Napoli ha giocato undici partite, otto in serie A e tre in serie B, ottenendo sei vittorie e cinque pareggi, senza mai perdere.

Ricordiamo il 3-0 alla Lazio nella dodicesima di ritorno della serie A-1991/92

Questa è la formazione schierata da Claudio Ranieri:

Galli; Ferrara, Tarantino; Corradini, Alemao, Blanc, Pusceddu (76′ Filardi), De Agostini, Careca (83′ Padovano), Zola, Silenzi

I gol: 25′ Blanc, 57′ e 81′ Careca

Dopo ventotto giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Milan e Juventus. A fine torneo gli azzurri si piazzarono al quarto posto, scavalcati dal Torino.

Il gol che aprì le marcature contro la Lazio, prima della doppietta di Careca, porta la firma di Laurent Blanc. Il francese ha segnato 6 gol nelle sue 34 presenze in maglia azzurra, 31 in serie A e 3 in coppa Italia.

