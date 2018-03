Oggi avvenne-Trabzonspor-Napoli 0-4

Il giorno 19 febbraio il Napoli ha giocato quattordici partite, undici in serie A, una in serie B, una in coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo cinque vittorie e tre pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo il 4-0 al Trabzonspor nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League-2014/15

Questa è la formazione schierata da Rafael Benitez:

Andujar, Henrique, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Inler, Gargano (46′ David Lopez), Gabbiadini, De Guzman (70′ Callejon), Mertens, Higuain (80′ Zapata)

I gol: 6′ Henrique, 20′ Higuain, 27′ Gabbiadini, 92′ Zapata

I turchi sono stati battuti anche al ritorno al San Paolo (1-0 con gol di De Guzman). Dopo aver eliminato la Dinamo Mosca ed il Wofsburg, il cammino del Napoli si è fermato in semifinale contro il Dnipro.

Nel 4-0 a Trebisonda c’è anche un rigore fallito da Mertens sul 3-0 (85′).

Fonte: SSC Napoli

