Oggi avvenne-Napoli-Venezia 1-0

Il giorno 31 marzo il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in serie A, due in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo tre vittorie e cinque pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 al Venezia nella decima di ritorno della serie A-1962/63

Questa è la formazione schierata dalla coppia Pesaola-Monzeglio:

Cuman; Gatti, Mistone, Ronzon, Corelli, Girardo; Mariani, Fraschini, Fanello, Canè, Tacchi

I gol: 43′ Fanello

Dopo ventisei giornate il Napoli era quintultimo davanti a Genoa, Modena, Venezia e Palermo ed a fine torneo gli azzurri conclusero al terzultimo posto retrocedendo in serie B.

Il gol del successo sul Venezia porta la firma di Giovanni Fanello che vanta 19 gol nelle sue 87 presenze in maglia azzurra: 15 in 72 partite di campionato, una rete nelle 9 di coppa Italia e 3 nelle 6 in Europa.

