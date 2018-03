Oggi avvenne-Napoli-Verona 2-0

Il giorno 7 marzo il Napoli ha giocato tredici partite, otto in serie A quattro in serie B ed una in Champions League, ottenendo cinque vittorie e tre pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 al Verona nella quinta di ritorno della serie B-1964/65

Questa è la formazione schierata da Bruno Pesaola:

Bandoni; Adorni, Mistone; Ronzon, Panzanato, Emoli; Canè, Montefusco, Fanello, Juliano, Tacchi

I gol: 36′ Adorni, 42′ Tacchi

Il Napoli di Pesaola riuscì a conquistare la promozione in serie A piazzandosi al secondo posto alle spalle del Brescia. Un’impresa riuscita all’ultima giornata con il successo a Parma.

Il secondo gol al Verona porta la firma di Juan Carlos Tacchi che ha segnato 17 gol nelle sue 127 presenze in maglia azzurra: 16 nelle 115 di campionato ed una rete nelle sue 15 presenze in coppa Italia. Non ha segnato nelle 7 partite giocate in Europa.

