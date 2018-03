Oggi avvenne-Un goal di di Santamaria nel 3-3 con la Juventus

Il giorno 23 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, dieci in serie A, una in serie B ed una in Mitropa Cup, ottenendo due vittorie e sei pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 3-3 con la Juventus nella sesta di ritorno della serie A-1946/47.

Questa è la formazione schierata da Raffaele Sansone:

Sentimenti II, Romagnoli II, Berra, Rosi, Andreolo, Pastore, Busani, Ganelli, Di Benedetti, Verrina, Santamaria

I gol: 10′ Santamaria, 47′ Candiani, 61′ Vycpalek, 64′ Busani, 65′ Di Benedetti, 68′ Candian (rig).

Il Napoli concluse il torneo all’ottavo posto alla pari con l’Atalanta. Lo scudetto fu vinto dal “Grande Torino”.

Il gol che aprì le marcature nel 3-3 contro la Juventus porta la firma di Ferruccio Santamaria che vanta 14 gol nelle sue 64 presenze in maglia azzurra.

Fonte: sscnapoli.it

Fonte foto: wikipedia

