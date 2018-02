Oggi avvenne-Un goal di Giordano in Pescara-Napoli 0-1

Il giorno 28 febbraio il Napoli ha giocato sedici partite, dodici in serie A,tre in serie B ed una in Coppa Italia, ottenendo tre vittorie e sette pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a Pescara nella quinta di ritorno della serie A-1987/88

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Garella; Bigliardi, Francini; Bagni, Ferrario, Renica; Careca (89′ Filardi), De Napoli, Giordano, Maradona, Romano

I gol: 38′ Giordano

Dopo diciannove giornate il Napoli era in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan che a fine stagione effettuò il sorpasso e conquistò lo scudetto.

Il gol vincente a Pescara porta la firma di Bruno Giordano. Il centravanti romano ha segnato 37 gol nelle sue 109 partite in maglia azzurra: 23 in 78 di serie A e 14 nelle 27 in coppa Italia. Non ha sgenato nelle sue quattro presenze in Europa.

Fonte: SSC Napoli

