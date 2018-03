Il giorno 12 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, nove in serie A, una in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie ed un pareggio, con quattro sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 alla Cremonese nella seconda di ritorno della serie A-1994/95

Questa è la formazione schierata da Vujadin Boskov:

Taglialatela, Pari, Tarantino, Bordin, Cannavaro, Cruz, Buso, Rincon (90′ Policano), Agostini (77′ Lerda), Carbone, Pecchia

I gol: 57′ Rincon

Comments

comments