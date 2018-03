Oggi avvenne: un gol di Caffarelli decide un derby con l’Avellino nel 1985

Il giorno 24 marzo il Napoli ha giocato otto partite, tutte in serie A, ottenendo tre vittorie e tre pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 ad Avellino nell’ottava di ritorno della serie A-1984/85

Questa è la formazione schierata da Rino Marchesi:

Di Fusco; Bruscolotti, Boldini; Celestini (85′ Favo), Ferrario, R. Marino; Caffarelli, Bagni, Penzo (88′ Carannante), Maradona, Dal Fiume

I gol: 54′ Caffarelli

Dopo ventidue giornate il Napoli era ottavo a undici punti dalla capolista Verona, una posizione in classifica che gli azzurri confermarono alla fine di quel primo torneo dell’era-Maradona.

Il gol che decise il derby del Partenio porta la firma di Luigi Caffarelli che vanta 11 reti nelle sue 129 presenze in maglia azzurra: 9 in 101 partite di serie A, e 2 nelle di coppa Italia. Ha giocato senza segnare anche una partita in Europa.

