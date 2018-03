Oggi avvenne-una rete di Pellegrini in Napoli-Torino 2-0

Il giorno 21 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, sette in serie A, tre in serie B, una in coppa Italia ed una in coppa delle Coppe, ottenendo cinque vittorie e quattro pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 al Torino nell’ottava di ritorno della serie A-1981/82

Questa è la formazione schierata da Rino Marchesi:

Castellini; Bruscolotti, R. Marino; Guidetti, Krol, Ferrario, Vinazzani, Iacobelli (82′ Carannante), Pellegrini, Criscimanni (70′ Benedetti), Damiani

I gol: 3′ Cricimanni, 43′ Pellegrini

Fonte: SSC Napoli

