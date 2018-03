Oggi avvenne-Verona-Napoli 0-1

Il giorno 23 febbraio il Napoli ha giocato tredici partite, undici in serie A e due in serie B, ottenendo sei vittorie e quattro pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a Verona nella quinta di ritorno della serie A-1991/92

Questa è la formazione schierata da Claudio Ranieri:

Galli; Ferrara, Tarantino; Crippa, Alemao (46′ Agostini), Blanc; Corradini, De Napoli, Careca, Zola (46′ Mauro), Silenzi

I gol: 66′ Silenzi

Dopo ventuno giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Milan e Juventus. A fine torneo gli azzurri si sono piazzati al quarto posto alle spalle anche del Torino.

Il gol che decise la vittoria sul Verona, in una partita che si giocò sul neutro di Cremona, porta la firma di Andrea Silenzi. La punta vanta 11 gol nelle sue 43 presenze in maglia azzurra: 6 in 39 partite di serie A, una rete nelle 3 di coppa Italia ed una doppietta nella supercoppa italiana del 1990.

Fonte: SSC Napoli

Comments

comments