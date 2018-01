Oggi i recuperi di Roma e Lazio, trema l’Inter di Spalletti

Oggi sono in programma due recuperi di Serie A.

Alle ore 18:30 all’Olimpico di Roma Lazio e Udinese giocano la partita della 12° giornata rinvia lo scorso 5 novembre per l’allerto meteo.

Alle 20:45 allo stadio Ferraris di Genova si gioca invece Sampdoria-Roma, recupero della gara in programma alla 3° giornata rinviata lo scorso 9 settembre sempre per l’allerta meteo.

Spettatore interessato in ottica qualificazione Champions l’allenatore dell’Inter Spalletti. Ricordiamo che i posti riservate alle italiane direttamente ai gironi di Champions League senza passare per i preliminari sono 4 e, salvo clamorosi ribaltoni, i primi due dovrebbero essere conquistati da Napoli e Juventus. Quindi, oltre il Milan, almeno una tra Lazio, Inter e Roma alla fine deve per forza restare fuori dalla prossima Champions.