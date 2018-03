Olimpiadi, arrivano il primo oro e un argento per l’Italia

Nel giro di poche ore il martedì si apre con un doppio successo tricolore in Corea del Sud.

Arianna Fontana vince il primo oro dell’Italia team ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang. La portabandiera azzurra si è imposta al fotofinish nella finale dei 500 metri dello short track. Argento all’olandese Van Kerkhof. La canadese Kim Boutin completa il podio della 500 metri. L’oro olimpico di PyeongChang è il primo della Fontana, che ha già conquistato un argento e quattro bronzi da Torino 2006 in poi.

Altra gioia, seppur non del più prezioso metallo, arriva da Federico Pellegrino che vince la medaglia d’argento al fotofinish nella gara sprint di sci di fondo. Con questi due successi sale a tre il numero delle medaglie italiane in questi giochi olimpici invernali.

