Olimpiadi, medaglia d’oro nello snowboard cross grazie a Moioli

L’Italia conquista una medaglia d’oro nello snowboard cross grazie a Michela Moioli.

L’inno di Mameli e la bandiera italiana si è alzata in alto in Corea del Nord. Moioli è riuscita in una grande rimonta e si è lasciata alle spalle Pereira a 33 centesimi e 43 sulla campionessa uscente, la ceca Samkova.

Michela era tra le favorite e non ha deluso i pronostici. L’atleta si aggiudica la sesta medaglia azzurra a questi Giochi, la terza della storia dello snowboard che mai era salito sul gradino più alto del podio.

