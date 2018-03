Olimpiadi, ottava medaglia per l’Italia

Il tricolore svetta ancora una volta sul podio dei giochi olimpici in Corea.

Ottava medaglia per l’Italia ai Giochi di PyeongChang: l’ha conquistata la staffetta mista di biathlon composta da Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Dominik Windisch. Oro alla Francia e argento alla Norvegia.

Medaglia sub-judice per qualche minuto, quella italiana. La giuria, a seguito del ricorso presentato dalla Germania e dopo aver visionato il filmato, però non ha riscontrato irregolarità della volata dell’azzurro Dominik Windisch ai danni del tedesco Arnd Peiffer, confermando quindi l’ordine d’arrivo e il bronzo per l’Italia.

Fonte: Ansa

