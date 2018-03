Ex pugile campione del mondo italiano, è intervenuto a Radio Marte

“Il Napoli deve avere l’abilità di rialzarsi, contro la Roma è stato sfortunato per due motivi: trovare un Mario Rui non in serata che ha deciso tutto ed un Alisson fenomenale. Domenica contro l’Inter c’è poco da fare, bisogna vincere, dobbiamo dare una spallata a Spalletti. I nerazzurri sono forti fisicamente ma non hanno una grande difesa ed il Napoli per dare vita a questo sogno dovrà vincere” .

Comments

comments