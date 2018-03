Ulivieri: “Ho votato per Sarri”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto a Radio Marte

“Io ho votato per Sarri e lo dico senza alcun problema. Gasperini è un bravo allenatore ha creato una suadra a sua immagine e somiglianza. Per me Prandelli ha tutte le caratteristiche per fare l’allenatore della Nazionale. Sarri è un allenatore di campo che esprime un gran calcio ma se gli manca il lavoro quotidiano non può fare il CT. Credo che non servono continui stage ma serve migliorare i nostri giovani e le nostre strutture per stare al passo con gli altri” .

Comments

comments