Omini, Fox Sports: “A Lispia non vedono l’ora di misurarsi con il Napoli”

Niccolò Omini, giornalista di Fox Sports, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“A Lipsia non vedono l’ora di giocare contro il Napoli, vogliono misurarsi con la squadra che gioca il miglior calcio d’Europa dopo il Manchester City per capire a che punto sono della loro crescita. Giocano con una sorta di 4-2-4, a centrocampo c’è Diego Demme, che si chiama così perché il padre è calabrese ed è grande tifoso del Napoli, Keita è una mezzala, trequartista abbastanza offensivo, Timo Werner a 21 anni è il titolare dell’attacco della Germania, cresciuto nel Lipsia. Sono una squadra veloce e molto tecnica. In città sono riusciti a ricreare entusiasmo attorno alla squadra di calcio e lo stadio è sempre pieno, lo stanno rinnovando dopo il 2006, quando è stato costruito per il mondiale. La zona del campo dove il Lipsia è più forte è l’asse centrale, Keita-Werner, il loro calcio è verticale e si cercano di creare spazi per la corsa di Werner che è velocissimo“.

