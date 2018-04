Onofri: “Il calcio italiano deve seguire la strada del Napoli per tornare grande”

Claudio Onofri, ex allenatore e giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della debacle del calcio italiano in Europa e del momento del Napoli e di Sarri.

“Il nostro calcio si potrà riprendere solo se aumenterà la spettacolarità globale del movimento. E sarà fondamentale l’apporto economico degli sponsor e delle televisioni, non per niente il campionato che va per la maggiore adesso è quello inglese che si può permettere grandi ingaggi. Un’altra componente è quella degli allenatori e delle società che mettano sicuramente al centro la vittoria, ma che pretendano anche l’aspetto estetico ed oggi il Napoli è l’unica squadra che lo fa assieme al Manchester City. Bisogna ripartire da questi concetti, altrimenti è inutile andare allo stadio a pagare il biglietto e la partita ce la sentiamo in radio. Io sono tifoso del Genoa ma se devo vedermi una partita mi vedo il Napoli.

Difficile capire perché il Napoli abbia questo problema sulle palle inattive perché Sarri lavora molto sia su quelle difensive che su quelle offensive. La difesa a zona ormai la fanno tutti, io non la concepisco come un metodo migliorativo per fare gol perché se sei fermo nella tua posizione e ti arriva l’avversario in corsa da dietro non lo puoi fermare, mentre uomo contro uomo magari puoi anche usare le mani. Ma credo che ci siano altri fattori individuali più che altro. Spero che ci sia presto l’accordo con Sarri per il rinnovo perché ci devono essere dei connubi che devono essere rinnovati. Lo spero per il calcio italiano”.

