L’allenatore ed ex calciatore Claudio Onofri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente crc.

“Il pareggio di ieri a Milano e i sei punti dalla Juventus? Beh, un calo del Napoli è comprensibile perché la rosa non è all’altezza della Juventus, poi con gli infortuni di Milik e Ghoulam il gap è aumentato ancora di più. Bisogna rapportare il Napoli di quest’anno non ad un’impresa, sia ben chiaro che non mi trova d’accordo l’affermazione di altri, però bisogna riconoscere tanti meriti a Sarri e ai suoi giocatori.

Credo che l’allenatore del Napoli abbia messo in risalto la qualità dei giocatori bravi, ma che con il valore attuale sono al di sotto dei loro standard e questo va sottolineato. Ho sempre avuto un’ammirazione estrema per lo scouting del Napoli, ma i vari Rog, Diawara e Mario Rui non sono all’altezza dei ricambi che ha la Juventus ha invece in tutti i reparti. La Juventus, ad esempio, mette in campo Douglas Costa che fa meglio del titolare e purtroppo obiettivamente ricambi del genere il Napoli non li ha”.

