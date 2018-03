Orgnoni: “Verdi non si è pentito del rifiuto al Napoli, è un top-player”

Il procuratore, fra gli altri del calciatore del Bologna, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

“Simone Verdi pentito della sua scelta di restare a Bologna a gennaio? Assolutamente no. Simone è un ragazzo davvero eccezionale e che ha dei mezzi tecnici incredibili. A mio avviso forse dovrebbe ‘rubare’ a Cutrone (altro calciatore nella sua scuderia, ndr) quella voglia incredibile di affermarsi e arrivare sempre più in alto. Sarà protagonista anche in estate. Fidatevi, è un top-player e il vero Simone Verdi lo vedrete il prossimo anno”.

Per leggere l’intera intervista vi rimandiamo all’edizione odierna di “Tuttosport”.

Comments

comments